{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС выявила признаки картельного сговора при поставке ПО для МФЦ Ленобласти

Общая стоимость шести заключенных контрактов с участием двух компаний составила 114,5 млн рублей при их совокупной начальной цене 115,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области возбудило дело против двух компаний по признакам нарушения закона о защите конкуренции при участии в шести аукционах на поставку программного обеспечения (ПО) для нужд Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного управления антимонопольного органа.

"Изучив ход торгов и поведение участников, Ленинградское УФАС России усматривает в действиях ООО "Нетворк системс" и ООО "КЮ-Системс" признаки картельного сговора. Возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - говорится в сообщении.

Общая стоимость шести заключенных контрактов с участием двух компаний составила 114,5 млн рублей при их совокупной начальной (максимальной) цене 115,7 млн рублей. Помимо незначительного снижения цены контракта в ходе торгов, на наличие сговора между участниками конкурсов указывает единое время создания и редактирования файлов с заявками, отмечается в сообщении. В сертификатах электронной цифровой подписи обеих компаний в качестве контактной электронной почты был указан один и тот же адрес почтового ящика.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
"Газпром" связал эпидемиологическую обстановку на Чаянде с деятельностью подрядчиков
Власти Якутии объявили на территории Чаяндинского месторождения карантин, там работают более 10 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС