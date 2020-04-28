ФАС выявила признаки картельного сговора при поставке ПО для МФЦ Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области возбудило дело против двух компаний по признакам нарушения закона о защите конкуренции при участии в шести аукционах на поставку программного обеспечения (ПО) для нужд Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного управления антимонопольного органа.

"Изучив ход торгов и поведение участников, Ленинградское УФАС России усматривает в действиях ООО "Нетворк системс" и ООО "КЮ-Системс" признаки картельного сговора. Возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - говорится в сообщении.

Общая стоимость шести заключенных контрактов с участием двух компаний составила 114,5 млн рублей при их совокупной начальной (максимальной) цене 115,7 млн рублей. Помимо незначительного снижения цены контракта в ходе торгов, на наличие сговора между участниками конкурсов указывает единое время создания и редактирования файлов с заявками, отмечается в сообщении. В сертификатах электронной цифровой подписи обеих компаний в качестве контактной электронной почты был указан один и тот же адрес почтового ящика.