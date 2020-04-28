Более 1,8 тыс. человек признали безработными в Калининградской области за месяц

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. человек, в том числе уволенных после 1 марта, в Калининградской области с 27 марта признаны безработными. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства. Всего в службе занятости региона в качестве безработных зарегистрировано 6 305 человек. При этом работодателями заявлены 17 386 вакансий.

"В период с 27 марта по 27 апреля за государственными услугами в сфере занятости населения обратились 5 270 жителей области, безработными за этот же период признаны 1 806 человек, из них уволены с 1 марта 447 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом ситуация на рынке труда в регионе оценивается как стабильная. При этом регион оказывает материальную поддержку бизнесу и людям, лишившимся работы. В соответствии с решением, принятым областными властями, жители, проработавшие в 2020 году не менее 30 дней, имеют право на разовую выплату 10 тыс. рублей двумя частями по 5 тыс. рублей. Этой мерой поддержки уже воспользовались 425 человек. Двое безработных решили открыть свое дело, воспользовавшись ссудой из областного бюджета в 50 тыс. рублей.

Принято 50 положительных решений о предоставлении малому бизнесу субсидий от 15 тыс. до 100 тыс. рублей, представляющему турагентства, рестораны, кафе, сферу бытового обслуживания с численностью работников не более 15 человек, одним из условий при этом является выплата заработной платы работникам.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что общий пакет мер по поддержке экономики региона составляет около 1 млрд рублей и будет наращиваться. Меры поддержки бизнеса включают, в частности, кредитование под 0,1% годовых и прямые выплаты малому бизнесу, они направлены на стабилизацию ситуации в экономике.