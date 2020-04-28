Moody's изменило прогноз по рейтингам трех российских банков на "негативный"

ТАСС, 28 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов банка "Зенит", МСП банка и Транскапиталбанка со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства.

Долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валютах всех трех банков были подтверждены.

"Рейтинговое действие отражает усложняющуюся операционную ситуацию в России, вызванную падениемм цен на нефть и вспышкой коронавируса. Это приведет к дополнительным трудностям для большинства заемщиков банков. Это в свою очередь приведет к ослаблениею показателей платежеспособности российских банков - в частности, качества активов и прибыльности", - отмечается в пресс-релизе агентства.

В то же время в Moody's ожидают, что показатели финансирования и ликвидности пострадавших банков останутся стабильными. При этом повышение депозитных рейтингов банков, по оценке агентства, маловероятно в ближайшие 12-18 месяцев из-за текущих негативных прогнозов банков и неблагоприятных условий работы.