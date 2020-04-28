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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,61-2,39%

Индекс Мосбиржи достиг 2612,24 пункта, РТС - 1109,6 пункта

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к концу дня вырос на 1,61%, до 2612,24 пункта, РТС - на 2,39%, до 1109,6 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:50 мск снизился на 0,36%, до 74,228 руб., курс евро - на 0,26%, до 80,41 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15% - до $19,96 за баррель.

Во вторник на российском рынке преобладали покупки, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Общерыночные настроения сегодня сложились умеренно позитивными, западные биржи были окрашены в зеленый цвет на фоне оптимизма по поводу частичного снятия карантинных мер в ряде стран, обещающего начало оживления экономической активности. Поддержало динамику отечественного рынка и движение нефтяных котировок в зону положительных значений", - пояснил эксперт.

Обращает на себя внимание также отсутствие реакции рынка на 5-процентное снижение котировок фьючерсов на легкую нефть, добавил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Инвесторы, очевидно, ожидают начала действия соглашения ОПЕК, которое - по аналогии со сделкой ОПЕК+ выглядит инструментом, способным влиять на рыночные цены вне зависимости от нерыночного давления со стороны неопределенности в регулировании, спекуляций, воздействия со стороны резкого роста на рынке объема денежной ликвидности или, напротив, сокращающих спрос финансовых шоков", - полагает он.

Прогноз на среду

По мнению Александра Бахтина, завтра покупки на российском рынке могут носить более сдержанный характер из-за приближения майских праздников и неустойчивости глобальных риск-аппетитов. Ключевым событием среды будет заседание ФРС США.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 2580-2660 пунктов, курс рубля к доллару - 73,6-74,7. Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и доллара к рублю составляют 2585-2630 пунктов и 74,35-75,10 руб. соответственно.

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