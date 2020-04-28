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Глава Дагестана назначил врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям

Им стал Камил Магомедов

МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Камила Магомедова, занимавшего ранее пост врио первого заместителя руководителя, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы республики.

Одним указом Васильев освободил Гаджи Гасапова от временного исполнения обязанностей руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по собственному желанию.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан образовано в январе 2016 года, сообщается на его сайте.

Агентство осуществляет функции по разработке и реализации мер государственной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, презентационно-выставочной деятельности, по формированию благоприятного инвестиционного климата, привлечению и сопровождению инвестиций, а также предоставлению государственных услуг в вышеуказанных сферах деятельности на территории республики.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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