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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 60% иностранных туристов отказались от брони на отдых в летние месяцы в Италии

В Национальном управлении по туризму Италии оценивают ущерб индустрии от пандемии в €20 млрд

РИМ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская индустрия туризма регистрирует снижение заказов почти на 60%. Как ТАСС сообщили во вторник в Национальном управлении по туризму, по состоянию на 12 апреля число подтвержденных броней на предстоящие летние месяцы сократилось на 57,5%.

"Это не такой плохой показатель для сегодняшней ситуации и означает, что более 40% туристов надеются на улучшение условий. Разумеется, многое будет зависеть от возобновления транспортного сообщения, а также решений каждой отдельной страны", - указали в управлении. Наибольшее число отказов среди европейских стран поступило из Испании (минус 56,7%), Великобритании (минус 54,7%) и Франции (минус 54%). Тогда как в России от запланированной поездки в Италию до сих пор отказались чуть более 42%, по данным управления.

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Оно оценивают ущерб индустрии от пандемии в €20 млрд. "Именно на такую сумму, согласно прогнозам, сократятся доходы по сравнению с предыдущим годом", - добавили в управлении.

Согласно распоряжениям правительства Италии, гостиничный сектор не подпадает под условия строгого карантина. Некоторые гостиницы открыты, хотя большинство в отсутствие клиентов закрылись. Как корреспонденту ТАСС рассказал во вторник глава римского отделения ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли, владельцы некоторых гостиниц предложили использовать их для помещения в изоляцию и карантин инфицированных коронавирусом, не нуждающихся в госпитализации, а также людей, которые могут представлять потенциальную опасность заражения. "В Риме в итоге в этих целях используются три-четыре гостиницы", - сообщил он. Специалист также подтвердил, что если кризис затянется на пять-шесть месяцев, то треть римских гостиниц (это 450 структур) могут закрыться навсегда. "Мы ждем на этой неделе план министерства культуры и туризма по поддержанию сектора и рассчитываем на активизацию внутреннего туризма на первом этапе выхода из эпидемии. А дальше нужно смотреть, сейчас сложно делать прогнозы", - сказал собеседник агентства.

В данный момент Италия не принимает туристов из-за эпидемиологической ситуации как в стране, так и во всем мире. Многие страны, включая Россию, прервали авиасообщение. При этом сохраняется минимальное авиасообщение с некоторыми европейскими городами. Из римского международного аэропорта имени Леонардо да Винчи, судя по информации сайта воздушной гавани, осуществляется по несколько рейсов в день, в основном авиакомпанией Alitalia. При этом многие рейсы отменены, а работа аэропорта сокращена до минимума. Путешествовать итальянцам разрешено только по сугубо неотложным причинам, связанным с работой или здоровьем.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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