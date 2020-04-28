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Профсоюзы призвали отказаться от страховой медицины и перейти на бюджетное финансирование

В письме руководства Всеобщей конфедерации профсоюзов также предлагается создать стратегические резервы основных сырьевых товаров, продовольствия и лекарств

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Руководство Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) обратилось к главам объединений профсоюзов содружества независимых государств, международных отраслевых объединений профсоюзов с письмом, где изложили ряд мер для восстановления экономики после кризиса. Письмо опубликовано на сайте Федеральных независимых профсоюзов России (ФНПР) во вторник.

Одна из мер, изложенных в письме, качается системы здравоохранения. В частности, предлагается обсудить вопрос ухода от страховой медицины. "Предложить перейти на бюджетное финансирование здравоохранения и уйти от страховой медицины (где она введена), которая по существу является бизнесом, возведя в приоритет профилактику, лечение и медицинское обслуживание всех граждан независимых государств и выделение из бюджета на эти цели средств в размере не менее 5% ВВП", - говорится в письме.

В письме отмечается, что принимаемые безотлагательные меры должны быть ориентированы на человека. "Важно в полной мере использовать все возможности социального диалога между правительствами, организациями работников и работодателей", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, профсоюзы предложили создать стратегические резервы основных сырьевых товаров, продовольствия и лекарств, в целях поддержания производства и импорта критически значимых товаров в достаточных для стабилизации цен объемах.

ВКП - региональное международное профсоюзное объединение, образованное на добровольной основе в целях консолидации действий по защите социально-трудовых прав и интересов граждан, содействия охране прав и гарантий деятельности профессиональных союзов, укрепления международной профсоюзной солидарности. В ВКП входит восемь национальных профцентров стран СНГ и 26 международных отраслевых объединений профсоюзов. Президентом ВКП является глава ФНПР Михаил Шмаков, генеральный секретарь Владимир Щербаков.

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