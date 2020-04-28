Bloomberg: Трамп подпишет указ, направленный на обеспечение продовольственной безопасности

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы обязать мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источник агентство Bloomberg.

По его данным, для этого мясокомбинаты будут объявлены критически важными объектами инфраструктуры. При этом власти страны предоставят работникам таких предприятий дополнительные средства личной защиты, а также необходимые рекомендации.

В США в настоящий момент временно закрыты около 10 мясокомбинатов, в частности в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. У персонала на этих предприятиях выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом.