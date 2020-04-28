Белый дом рассматривает возможность введения налоговых льгот для среднего класса

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил Национальному экономическому совету Белого дома рассмотреть возможность введения налоговых льгот для американцев среднего класса на фоне ситуации вокруг распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщил журналистам во вторник глава совета Лоуренс Кадлоу.

"Президент поручил нам изучить возможность введения налоговых льгот для среднего класса, смягчение требований регулирующих органов от среднего класса, а также меры по развитию инфраструктуры, обязательства по страхованию малого бизнеса. Я думаю, что люди хотят уже выйти на работу", - подчеркнул Кадлоу.

Он отметил, что оптимистично настроен на восстановление американской экономики после "глубокого спада".

В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи в размере более $2 трлн, который предусматривает содействие многим отраслям.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 994,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 56,7 тыс. человек.