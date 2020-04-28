{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские онлайн-ретейлеры фиксируют рост спроса на сладости более чем в три раза

По данным Ozon, больше всего в апреле на онлайн-площадке выросли продажи шоколада

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские онлайн-ретейлеры отмечают более чем трехкратный рост спроса на кексы, козинаки и шоколад с начала апреля. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries и Ozon.

"С самого начала пандемии россияне решили побаловать себя сладкими угощениями и закусками, чтобы снимать стресс и компенсировать дома привычные гастрономические развлечения в кондитерских, кафе и ресторанах. В числе самых популярных сладостей у жителей России - кексы (рост за первые три недели апреля к февралю составил 228% в штуках), жидкая карамель (+229%), козинаки (+201%), фруктовые пастилки (+198%), зефир (+137%), вафли (+120%), готовые крем-десерты (+107%) и шоколадные батончики (+76%)", - рассказали в Wildberries.

По данным Ozon, больше всего в апреле на онлайн-площадке выросли продажи шоколада - более чем в три раза относительно среднего показателя продаж в 2019 году.

"С 1 по 20 апреля продажи десертов выросли на 219% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году, а наибольшие темпы роста показал шоколад - на 236% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году", - отметила директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

При этом, по ее словам, даже в самоизоляции россияне поддерживают здоровый образ жизни и стараются баловать себя полезными десертами - их продажи с 1 по 20 апреля выросли на Ozon на 235%. Чаще всего покупают продукты без сахара, например, горький шоколад или полезную пастилу.

Продажи чая и кофе на Wildberries остались на привычном уровне, а вот соки, наоборот, покупают чаще (+157%). В Ozon продажи чая выросли на 208%, причем россияне особенно любят черный листовой и успокаивающие чаи, а молотый и растворимый кофе покупают на 180% чаще.

"Мы отмечаем рост категории продуктов в целом. Рост категории в апреле к февралю составил 63% в деньгах, год к году категория выросла на 2212%", - заключили в Wildberries.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Организаторы сообщили, что Парижский форум мира состоится по плану в ноябре
Сообщается, что он пройдет в "смешанной форме" - часть выступлений пройдет онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС