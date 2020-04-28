Российские онлайн-ретейлеры фиксируют рост спроса на сладости более чем в три раза

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские онлайн-ретейлеры отмечают более чем трехкратный рост спроса на кексы, козинаки и шоколад с начала апреля. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries и Ozon.

"С самого начала пандемии россияне решили побаловать себя сладкими угощениями и закусками, чтобы снимать стресс и компенсировать дома привычные гастрономические развлечения в кондитерских, кафе и ресторанах. В числе самых популярных сладостей у жителей России - кексы (рост за первые три недели апреля к февралю составил 228% в штуках), жидкая карамель (+229%), козинаки (+201%), фруктовые пастилки (+198%), зефир (+137%), вафли (+120%), готовые крем-десерты (+107%) и шоколадные батончики (+76%)", - рассказали в Wildberries.

По данным Ozon, больше всего в апреле на онлайн-площадке выросли продажи шоколада - более чем в три раза относительно среднего показателя продаж в 2019 году.

"С 1 по 20 апреля продажи десертов выросли на 219% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году, а наибольшие темпы роста показал шоколад - на 236% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году", - отметила директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

При этом, по ее словам, даже в самоизоляции россияне поддерживают здоровый образ жизни и стараются баловать себя полезными десертами - их продажи с 1 по 20 апреля выросли на Ozon на 235%. Чаще всего покупают продукты без сахара, например, горький шоколад или полезную пастилу.

Продажи чая и кофе на Wildberries остались на привычном уровне, а вот соки, наоборот, покупают чаще (+157%). В Ozon продажи чая выросли на 208%, причем россияне особенно любят черный листовой и успокаивающие чаи, а молотый и растворимый кофе покупают на 180% чаще.

"Мы отмечаем рост категории продуктов в целом. Рост категории в апреле к февралю составил 63% в деньгах, год к году категория выросла на 2212%", - заключили в Wildberries.