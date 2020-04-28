Эксперты: пандемия коронавируса выявила необходимость изменить формат рынка труда

УФА, 28 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа стала испытанием для всего мира, в сложившейся ситуации стала очевидной необходимость переформатировать рынок труда, модернизировать существующую систему здравоохранения и уделить внимание инвестициям в людей за счет онлайн-коммуникаций. Такое мнение высказали эксперты во вторник на Международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованном правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Эволюция рынка труда

После долгого периода удаленной работы компании и сотрудники в корне изменятся, считает ряд экспертов. Например, управляющий директор "Авито работа" Артем Кумпель уверен, что сегодняшняя ситуация на рынке труда отличается от кризисов 2008 и 2014 годов. "Рынок меняется достаточно быстро. Мы видим рост в целых индустриях, и они достаточно быстро меняются. Растет логистика, продуктовый ретейл и все, что связано с доставкой, фармакологией и медициной", - сказал он.

По его словам, с конца марта значительно вырос спрос на услуги в области логистики и доставки. "Многие компании сами начали перестраиваться на онлайн. Даже те, кто еще в марте говорил, что не видят возможностей для перехода в онлайн, понимают, что сейчас других вариантов нет", - сказал он.

Директор Корпоративного университета "СИБУР" Наталья Ямщикова уверена, что в новых условиях работодателям следует сделать акцент на сохранении коммуникации с сотрудниками, чтобы они продолжали чувствовать себя вовлеченными в производственный процесс. "Вытекают требования к определенным компетенциям. Так, необходимы навыки быстрой самоорганизации, умение быстро находить контакты, адаптивность, принятие решений в условиях неопределенности. Сотрудникам нужно дать как можно больше самостоятельности", - сказала она.

По ее мнению, в новых условиях также меняется и роль руководителя. "Ты не можешь административно-командный метод спихнуть в онлайн. Там другие законы. Там ты прежде всего модератор, администратор", - уточнила она.

Директор итальянской инженерной компании DBA Group Рафаэле де Беттин уверен, что ни одна компания еще не сталкивалась с таким кризисом. "Эта ситуация показала многим компаниям, что очень хорошо иметь план на случай непредвиденной ситуации. Хорошо иметь команду, которая будет заниматься кризисным менеджментом. Нам нужно иметь такие отделы, и очень важно, чтобы компании всегда были готовы к кризису", - сказал он.

Де Беттин также предположил, что рынок труда уже не вернется в ту же офисную среду, которая была до кризиса. "Есть опасение, что люди привыкнут работать дома и не захотят возвращаться в офис. Для этого мы должны гарантировать им безопасность и сделать все, чтобы на рабочем месте сотрудники чувствовали себя защищенными от вируса. Коммуникация - наш главный приоритет. Надо подключать людей к обсуждению проблем", - уточнил он.

Бизнес-решения для всех

Эксперты сошлись во мнении, что кардинально изменится сам бизнес и экономические подходы к нему. Так, президент Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков уверен, что впереди - рост безработицы и "длительное прозябание". "Поддержка госбанков не усилит, а ослабит экономику, будет протекать дальнейшая ее концентрация вокруг крупных компаний", - заявил он.

Председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты, независимый член Совета директоров ПАО "Лукойл" Роджер Маннингс уверен, что в сложившейся ситуации главное - это инвестиции в людей. По его мнению, у России вполне хватает ресурсов для таких инвестиций и поддержания спроса. При этом большую роль играют площадки онлайн-коммуникаций, на которых проходят различные бизнес-семинары и совещания.

Общественный уполномоченный по культуре при бизнес-омбудсмене Москвы Мария Ольшанская пояснила, что сейчас в число пострадавших отраслей попали только три ОКВЭД, кинопрокат, концертная и выставочная деятельность, но сфер в этой индустрии в несколько раз больше. Она уточнила, что в отрасли трудится до 27% от занятых в Москве. Причем если у государственных структур нет проблем с арендой, выплатой зарплат и налогов, то для коммерческого сектора это порой становится неразрешимой задачей.

Сооснователь платформы Youdo Алексей Гидирим отметил рост безработицы. "Мы видим, как все больше самозанятых и ИП регистрируются в качестве безработных, теряют доход и ищут работу, <…> хотя такого объема работы нет", - говорит он.

По мнению директора центра компетенций "Цифровая трансформация бизнеса" Юлии Алферовой, сектор госзаказа может существенно улучшить спрос в экономике. "Появление официальных самозанятых сейчас позволяет привлекать их к выполнению госзаказа и так поддержать рынок занятости", - отметила она.

В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что большинство ресторанов не переживут кризис, вызванный ситуацией с пандемией. По его мнению, сейчас идет только первая волна банкротств. Вторую он прогнозирует после возвращения ресторанов к работе, когда заведения ощутят снижение потока посетителей и его медленное восстановление. "В нашей отрасли падение выручки на 20% уже означает работу в убыток. <…> Эффективно работать на доставку могут только те структуры, которые изначально на нее ориентировались", - отметил он.

Повод усилить медицину

Власти Башкирии считают, что пандемия позволит усилить направление инфекционного здравоохранения. Так, глава республики Радий Хабиров заявил, что это "уникальный шанс" для этой сферы.

"Это закладывает основы для эффективной инфекционной медицины в будущем, потому что вирусы приходят и уходят и, наверное, опять будут приходить", - сказал он.

Хабиров уточнил, что в республике буквально за два месяца будет построена инфекционная больница. Ее предполагается сдать до 25 мая. Действующая инфекционная больница в республике построена давно. Ранее подразумевался ее ремонт и строительство нового корпуса.

По мнению главы республики, главный урок из ситуации с пандемией - необходимость подготовки к худшим сценариям. Хабиров заявил, что к ним нужно готовиться, даже если они не произойдут.

О форуме

В Международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" приняли участие спикеры из 25 стран, среди которых продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Программа представляла собой 19 секций и два пленарных совещания, их модераторами выступили телеведущая Ксения Собчак и президент телекомпании "ВИД", вице-премьер Академии российского телевидения Александр Любимов. Участие в форуме было бесплатным. ТАСС выступал стратегическим информационным партнером форума.