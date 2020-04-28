Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, при этом в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда РФ. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 000 человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали", - сказал он, отвечая на вопрос о показателях безработицы в РФ.

Минтруд РФ допускает роста числа безработных до 5-6 млн по окончании пандемии.