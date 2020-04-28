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Пандемия коронавируса нового типа

Турбизнес РФ просит начать постепенное открытие гостиниц и кафе после майских праздников

Эти предложения разработаны с целью снизить риск банкротства предприятий отрасли

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Представители турбизнеса и отельеры предлагают после майских праздников в России начать постепенно открывать гостиницы и рестораны с соблюдением мер предосторожности. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Союз совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма сформировал предложения по восстановлению работы индустрии гостеприимства в условиях пандемии коронавируса нового типа. Предложения разработаны с целью снизить риск банкротства предприятий туристической отрасли, обеспечить работой сотрудников и сохранить рабочие места.

"Опираясь на актуальный международный опыт, текущие обстоятельства и поручение президента и правительства РФ по проработке поэтапной отмены ограничений для бизнеса, мы предлагаем постепенный ввод работы отелей и ресторанов сразу после майских праздников, а уже в первые дни лета открывать работу кинотеатров, театров, цирков, зоопарков и досуговых центров с ограничениями по вместимости и рассадке посетителей", - сказал Волков.

Согласно предложениям отрасли, на первом этапе можно разрешить гостиницам и гостевым домам загрузку не более 50% с соблюдением всех норм и требований безопасности в условиях пандемии, с предоставлением питания по системе обслуживания в номере, самостоятельного питания или обслуживания в точках питания при объекте размещения с открытыми террасами. На втором этапе, например, с 1 июня представители турсообщества предлагают разрешать работу гостиничного сектора на 100% при условии, что в этом регионе РФ отсутствует распространение коронавируса.

Эксперты также предложили возможность проведения бесплатной сертификации отелей и других средств коллективного размещения на предмет безопасности этого объекта по COVID-19. Для сезонных работников туристической сферы предлагается предусмотреть перед допуском к работе необходимость тестирования на коронавирус и 14-дневный карантин.

Работа предприятий общепита

"В сфере общественного питания и досуга в дополнение к рекомендациям Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 года предлагается разрешить работу предприятий общественного питания без ограничений по площади помещений и количеству столов, но с использованием не более 50% вместимости объекта с безопасной расстановкой столов и рассадкой до 4-х человек. В существующей редакции (до 50 кв. м, 1-2 человека за столом) речь идет об открытии только малых форм с ограниченным предложением меню (шаурма, хотдог и т. п.) и минимальной занятостью населения, соответственно с минимумом экономической выгоды для государства", - отметили в ОСИГ.

Турбизнес также предлагает разрешить проведение в объектах общественного питания свадеб, дней рождения, поминальных трапез и других мероприятий численностью до 10 человек в закрытом помещении и до 50 человек - на открытых площадках.

Эти предложения направлены главам Крыма и Севастополя, а также будут направлены в правительство РФ и профильные министерства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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