Единороссы представят предложения по поэтапному выходу отраслей экономики из карантина

"Представители высшего совета "Единой России", рабочих групп высшего совета подготовят инициативы для обсуждения и направления в правительство. Члены рабочей группы "Устойчивое развитие" представят предложения по поэтапному выходу из карантина от представителей отраслей в регионах", - проинформировал он.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Высший совет "Единой России" представит в правительство РФ предложения по поэтапному выходу разных отраслей экономики из режима ограничительных мер. Об этом сообщил во вторник председатель высшего совета единороссов Борис Грызлов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

Грызлов уточнил, что некоторые предложения, в том числе представителей строительного сообщества, сельского хозяйства, отрасли информационных технологий, прошли предварительное обсуждение на видеоконференциях участников рабочей группы, "есть рабочее взаимодействие с представителями профильных министерств". "Будем усиливать такое взаимодействие, отрабатывать новые форматы совместной работы нашей партии, общественных сил, профессиональных объединений и органов власти", - отметил глава высшего совета "Единой России".

По мнению Грызлова, "важно не только выработать план поэтапного выхода [отраслей экономики] из карантина, но и пересмотреть подходы, показавшие себя неэффективными". "Нужно не просто вновь приступить к работе, необходимо посмотреть, как ее можно улучшить, учитывая современные реалии", - уверен он.

Во вторник Путин объявил нерабочими днями 6, 7, 8 мая, тем самым продлив (с учетом майских праздников) режим нерабочих дней до 11 мая включительно. При этом глава государства поручил подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры. Правительство РФ, власти регионов и представители бизнеса должны начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения в российской экономике с учетом новой реальности.