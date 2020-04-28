МЭР оценило рост российского ВВП в I квартале в 1,8%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России оценило рост ВВП в I квартале 2020 года на уровне 1,8% в годовом выражении, следует из данных на сайте министерства.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в феврале составил 2,9% в годовом выражении, оценку за март министерство пока официально не представило.

Отмечалось, что в феврале наибольший вклад в рост ВВП внесли торговля и промышленное производство (по 1 процентному пункту).

Ранее Минэкономразвития пересмотрело оценку роста ВВП РФ в январе с 1,6% до 1,7% в годовом выражении.