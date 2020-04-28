В "Сколково" предсказали падение доходов РФ от экспорта нефти в 2020 году в 2,5 раза

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Доходы России от экспорта нефти в 2020 году могут упасть в 2,5 раза из-за падения цен под влиянием пандемии коронавируса и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, пишет в исследовании "Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России" центр энергетики Московской школы управления "Сколково".

Если в 2019 году доходы от экспорта нефти без учета нефтепродуктов составили $124 млрд, то в 2020 году при самом оптимистичном сценарии они могут снизиться до $49 млрд. Такой сценарий возможен, по мнению экспертов "Сколково", если падение мирового спроса на нефть в этом году не превысит 8 млн б/с, а квоты в соглашении ОПЕК+ соблюдаются полностью. При этом цена нефти в течение года не превышает $35 за баррель.

Однако вполне возможны и более негативные сценарии с падением доходов бюджета в 4-10 раз в 2020 году, полагают в "Сколково". "Самый пессимистичный сценарий практически лишает бюджет доходов от НДПИ и обнуляет экспортную пошлину, делает новые проекты нерентабельными, а действующие выводит на порог рентабельности", - пишут эксперты.

В абсолютных цифрах объемы падения нефтяного экспорта могут составить от 1 до 3 млн б/с в 2020 году, тогда как в 2019 году российские компании поставили за рубеж 5,38 млн б/ с нефти.

В рамках договоренностей ОПЕК+ Россия взяла на себя самые большие обязательства по сокращению добычи, если сравнивать с уровнем добычи в марте - 1,8 млн б/с, тогда как у Саудовской Аравии этот показатель составит 1,2 млн б/ с. В среднем по году добыча нефти в России снизится на 0,95 млн баррелей в сутки или на 45 млн тонн, таким образом добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 г. должна составить не более 515 млн тонн, подсчитали в бизнес-школе.

При пропорциональном сокращении добычи для всех компаний на "Роснефть" должно прийтись около 660 тыс. б/c, "Лукойл" - 280 тыс. б/с, "Сургутнефтегаз" - 210 тыс. б/с, "Газпром нефть" - 130 тыс. б/с, "Татнефть" - 100 тыс. б/с, "Башнефть" - 65 тыс. б/с, "Славнефть" - 47 тыс. б/с, "Русснефть" - 25 тыс. б/с, "Нефтегазхолдинг" - 7 тыс. б/с, на операторов СРП - 60 тыс. б/с/ Остальные 216 тыс. б/с придутся на прочие нефтедобывающие компании страны, включая малые нефтяные компании.