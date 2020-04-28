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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: план по восстановлению экономики должен включать меры по поддержке бизнеса

Аналитики полагают, что такой план может быть построен по аналогии с нацпроектами

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. План действий по восстановлению экономики должен включать в себя меры по поддержке бизнеса, но сейчас из-за сильной неопределенности прогнозировать действия властей сложно, считают опрошенные ТАСС аналитики.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что в России будет запущена реализация Общенационального плана действий по восстановлению экономики и доходов граждан. Программа стартует синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений. "Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", - сказал Путин.

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"Судить о мерах, которые необходимо будет предпринять, можно будет только после детального анализа масштабов проблем. Потому что сейчас основная проблема в том, что разброс оценок ущерба экономики очень неоднозначный: кто-то строит пессимистичные прогнозы, а кто-то говорит, что падение будет меньше. Неизвестно также, будет ли вторая волна эпидемии или нет. В этой связи понятно, что нужна помощь малым и средним предпринимателям", - считает аналитик по макроэкономике Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов также считает, что в первую очередь в план должны войти меры по возобновлению работы бизнеса. "Думаю, что в первую очередь должны войти меры по возобновлению работы бизнеса, который сейчас находится на каникулах. Но опять же все это зависит от статистики по количеству заболевших, и то, что в этом плане готовится, необязательно означает, что после 12 мая начнет все открываться. Эпидемия никуда не девается, соответственно, эти меры должны разрабатываться с учетом того, чтобы люди сохраняли социальную дистанцию, чтобы у нас не было всплеска заболевших", - считает он.

По аналогии с нацпроектами

План по восстановлению роста экономики, скорее всего, будет сконструирован по принципу, по которому проектировалась реализация нацпроектов. Государство будет напрямую инвестировать в отрасли, считают эксперты.

"Можно ожидать, что по тому принципу, по которому проектировалась реализация нацпроектов, будет планироваться и проект по восстановлению экономики после кризиса. То есть какие-то намечены мероприятия по производству чего-то, строительству чего-то, на что и будут выделятся деньги в расчете на мутипликативный эффект: заказы, зарплаты, налоги и так далее. Скорее всего, проектироваться он будет так же, как нацпроекты: президент сформулирует стратегическую задачу, а правительство ее реализует", - считает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

Прямых выплат ждать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на бюджет, считает Мурашов. "Что там вообще может быть в этом плане. Там может быть запоздалая поддержка малому и среднему бизнесу в виде каких-то денег, но много бизнеса уже пошло ко дну. Сейчас бюджет очень истощен. Дополнительные выплаты - это еще большее усугубление проблем для бюджета. В этом плане ждать каких-то прямых выплат не стоит, ждать налоговых послаблений - возможно, будут какие-то для малого бизнеса. Мне кажется, это будут какие-то прямые расходы, подобно нацпроектам, когда государство будет напрямую инвестировать в отрасли. Я бы помог малому и среднему предпринимательству", - говорит аналитик.

Нацелен план будет, скорее всего, на решение четырех задач: восстановление обычного режима загрузки мощностей, возобновление инвестиционного процесса, дополнительное стимулирование несырьевого экспорта и восстановление сектора услуг, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Для этого придется стимулировать внутренний спрос и расширять кредитование предприятий, считает он.

"Сейчас никто не знает, что будет дальше, и если восстановление будет медленным, а потери экономики большими, дефицит бюджета будет порядка 5 трлн руб. в самом плохом сценарии. Этот дефицит можно профинансировать, но если дальше, в конце 2020 года или в 2021 году, будет вторая волна, то денег в ФНБ будет очень мало, и последнее тратить не хочется", - заключил Мурашов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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