{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области разрешили работу химчисток и автосалонов во время самоизоляции

Деятельность также возобновляют микрофинансовые организации

ТАСС, 28 апреля. Власти Саратовской области разрешили работу ряда компаний, в том числе микрофинансовых организаций, химчисток и автосалонов, в условиях режима самоизоляции. Соответствующее постановление правительства региона опубликовал на своей странице в Instagram вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Возобновляют деятельность микрофинансовые организации, салоны химчистки, организации, оказывающие полиграфические услуги и услуги, связанные с печатанием, услуги по размещению наружной рекламы. Также возобновляют работу автосалоны и организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю мотоциклами и сельскохозяйственной техникой", - указано в документе.

С 29 апреля дома престарелых и психоневрологические интернаты в регионе на две недели будут закрыты на вход и на выход для проживающих, сотрудников, посетителей, лиц, осуществляющих охрану учреждений. "Руководителям необходимо организовать двухнедельную посменную работу с круглосуточным пребыванием работников и обеспечить эпидемиологическую безопасность учреждения. Запрещается допускать к исполнению служебных обязанностей сотрудников старше 65 лет", - отмечается в постановлении правительства. При этом родные и близкие могут с письменного согласия взять к себе людей, находящихся в этих учреждениях.

В Саратовской области выявлено 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, во вторник в области умер первый пациент, причиной смерти которого стала коронавирусная инфекция. Ведомство ранее сообщало о смерти семи пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, однако причиной их смерти стали, по данным медиков, сопутствующие заболевания. При этом в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух человек в результате заражения в регионе.

Ранее в Саратовской области был введен режим самоизоляции и пропускной режим. Пропуск представляет из себя документ от работодателя, заверенный в администрации муниципального образования. В области закрыты для посещения культовые сооружения, кладбища, но разрешены поездки на дачу.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Организаторы сообщили, что Парижский форум мира состоится по плану в ноябре
Сообщается, что он пройдет в "смешанной форме" - часть выступлений пройдет онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС