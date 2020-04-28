В Саратовской области разрешили работу химчисток и автосалонов во время самоизоляции

ТАСС, 28 апреля. Власти Саратовской области разрешили работу ряда компаний, в том числе микрофинансовых организаций, химчисток и автосалонов, в условиях режима самоизоляции. Соответствующее постановление правительства региона опубликовал на своей странице в Instagram вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

"Возобновляют деятельность микрофинансовые организации, салоны химчистки, организации, оказывающие полиграфические услуги и услуги, связанные с печатанием, услуги по размещению наружной рекламы. Также возобновляют работу автосалоны и организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю мотоциклами и сельскохозяйственной техникой", - указано в документе.

С 29 апреля дома престарелых и психоневрологические интернаты в регионе на две недели будут закрыты на вход и на выход для проживающих, сотрудников, посетителей, лиц, осуществляющих охрану учреждений. "Руководителям необходимо организовать двухнедельную посменную работу с круглосуточным пребыванием работников и обеспечить эпидемиологическую безопасность учреждения. Запрещается допускать к исполнению служебных обязанностей сотрудников старше 65 лет", - отмечается в постановлении правительства. При этом родные и близкие могут с письменного согласия взять к себе людей, находящихся в этих учреждениях.

В Саратовской области выявлено 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, во вторник в области умер первый пациент, причиной смерти которого стала коронавирусная инфекция. Ведомство ранее сообщало о смерти семи пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, однако причиной их смерти стали, по данным медиков, сопутствующие заболевания. При этом в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух человек в результате заражения в регионе.

Ранее в Саратовской области был введен режим самоизоляции и пропускной режим. Пропуск представляет из себя документ от работодателя, заверенный в администрации муниципального образования. В области закрыты для посещения культовые сооружения, кладбища, но разрешены поездки на дачу.