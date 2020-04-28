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Пандемия коронавируса нового типа

British Airways готовится сократить почти 30% сотрудников из-за кризиса в отрасли

Всего в авиакомпании насчитывается 42 тыс. сотрудников

ЛОНДОН, 28 апреля. /ТАСС/. Компания British Airways готовится сократить почти 30% из 42 тыс. своих сотрудников в связи с кризисом, который отрасль пассажирских авиаперевозок переживает из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят British Airways и испанская авиакомпания Iberia.

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"По данным предложениям еще будут проводиться консультации, однако вероятно, что реструктуризация затронет большинство сотрудников British Airways и может привести к сокращению 12 тыс. из них", - указывается в документе. IAG подчеркивает, что меры по реструктуризации и сокращению числа сотрудников будут необходимы до тех пор, пока спрос на авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года, но на это, по оценкам холдинга и ряда других крупных игроков отрасли, может уйти несколько лет.

British Airways уже отправила в принудительный отпуск 23 тыс. сотрудников. Британское правительство еще в марте объявило, что обеспечит выдачу зарплат работникам временно прекративших работу предприятий. Власти обеспечивают людям, оказавшимся под угрозой увольнения, выплату 80% от оклада, но не более $3,1 тыс. в месяц на человека. Этой программой воспользовались уже 140 тыс. предприятий, и к настоящему моменту правительство страны платит жалованье более чем 1 млн человек.

В связи с планами IAG представители британского профсоюза пилотов Balpa заявили, что будут противостоять любым попыткам сокращения сотрудников British Airways. Ранее во вторник IAG сообщила о том, что выручка компании в первые три месяца 2020 года сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив €4,6 млрд. British Airways ожидает значительного дальнейшего сокращения этого показателя во втором квартале.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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