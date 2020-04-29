КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Компания "Укржелдорога" приостановила подготовку к первичному размещению акций (IPO), а также сотрудничество в этом аспекте с германским железнодорожным концерном Deutsche Bahn. Об этом во вторник сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Для публичного размещения сейчас точно неудачное время. Мы получим нехорошую оценку, нам это не интересно. IPO - да. В этом ли году - не уверен", - сказал он в интервью украинскому изданию "Лига".

"Вопрос консультаций с Deutsche Bahn пока ставим на паузу", - добавил министр. По словам Криклия, сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка.

Министерство инфраструктуры Украины, Европейский банк реконструкции и развития и "Укржелдорога" 29 октября 2019 года подписали соглашение о начале процедуры IPO. По подсчетам "Укржелдороги", в ближайшие пять лет ей понадобятся $6 млрд на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава, который изношен на 90 проценто. В результате IPO компания планировала привлечь от $1,8 млрд до $3 млрд, $2,2 млрд взять из собственных ресурсов и еще $2 млрд получить в виде кредитов.

Представители Мининфраструктуры и Deutsche Bahn 22 января в Давосе подписали меморандум о сотрудничестве.