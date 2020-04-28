Американские индексы потеряли 0,5-1,5% к закрытию торгов

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились к моменту закрытия торгов во вторник на фоне опасений преждевременной отмены санитарных ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии снизился на 32,23 пункта (0,13%) и установился на отметке 24 101,55 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 15,09 пункта (0,52%) и оказался на отметке 2 863,39 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 122,43 пункта (1,40%), до отметки 8 607,73 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,86% ($0,24) и составляет $12,69.

По оценке портала MarketWatch, снижение индексов вызвано опасениями инвесторов относительно преждевременной, по их мнению, отмены санитарных ограничений в некоторых американских штатах. Портал указывает, что возобновление экономической активности может повлечь за собой рост заражения коронавирусом.

Администрация США ранее обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены в ближайшие недели санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать рестрикции, поскольку ситуация в каждом штате разная.