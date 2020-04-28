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Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале

Речь идет о более $41,1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Выручка корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, превысила в первом квартале 2020 года $41,1 млрд против $36,3 млрд годом ранее. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность.

Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчете констатируется, что чистая прибыль Alphabet по итогам квартала достигла $6,836 млрд. В прошлом году за указанный период она составляла $6,657 млрд.

"Показатели деятельности были хорошими в течение первых двух месяцев квартала, однако в марте произошло значительное замедление притока доходов от рекламы. Мы сосредоточиваем свое внимание на более эффективной работе, продолжая одновременно долгосрочные инвестиции", - отметила главный финансист корпорации Рут Порат.

Котировки ценных бумаг Alphabet по итогам торговой сессии во вторник снизились на фондовой бирже NASDAQ на 3,01% ($38,27), до $1232,59 за акцию.

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