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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

Прогноз компании PwC строился на "стрессовом" сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу 2020 года
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля./ТАСС/. Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

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Прогноз строился на "стрессовом" сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий - в конце весны - начале лета. При этом в России будут активно развиваться онлайн-продажи автомобилей.

Без учета стресс-факторов падение российского авторынка составит 3,5% - до 1,57 млн машин. Однако отсутствие их влияния маловероятно, подчеркнули в PwC.

"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", - отметила директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

Согласно ранее озвученному прогнозу консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть до 50% из-за пандемии коронавируса, при оптимистичном - на 20%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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