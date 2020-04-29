"Ведомости": ГП нашла основания для прекращения уголовного дела в отношении Nginx

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом во вторник вечером написала газета "Ведомости" со ссылкой на ответ заместителя генпрокурора Виктора Гриня на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

В чем суть спора?

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

В феврале Свинцов направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова просьбу запросить материалы уголовного дела в отношении сооснователей компании Nginx для проверки наличия основания для возбуждения этого дела и взять ход расследования под личный контроль.

В письме Генпрокуратуры РФ сообщается, что подтвердились доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства, пишет газета. По данным издания, в связи с этим ведомство поручило прокурору Москвы принять меры для устранения нарушений, а также поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.

Адвокат Сысоева Жанна Рапопорт подтвердила "Ведомостям", что сооснователь Nginx получил из Генпрокуратуры РФ письмо, аналогичное тому, что было направлено депутату Свинцову.

24 апреля сообщалось, что менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx и расторгнул договор с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd.