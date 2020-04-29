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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: руководство Uber рассматривает возможность сокращения 20% сотрудников

Работу могут потерять около 5,4 тыс. сотрудников компании

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Руководство американской компании Uber Advanced Technologies обсуждает возможность сокращения около 20% сотрудников. Об этом сообщило во вторник онлайн-издание The Information.

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По данным его источников, работу могут потерять около 5,4 тыс. сотрудников компании, которая владеет популярным онлайн-сервисом автомобильных перевозок. О сокращениях на фоне пандемии может быть объявлено в ближайшие недели, указывает издание.

Оно подчеркивает, что в самой компании в настоящий момент не подтверждают, но и не исключают подобного варианта развития событий. "Как вы можете ожидать, компания рассматривает все возможные сценарии для того, чтобы, выйдя из кризиса, занимать наиболее сильные позиции", - приводит The Information слова представителя компании. В то же время, по данным издания, во вторник на фоне пандемии ушел в отставку технический директор компании Туан Фам, который работал в ней с 2013 года.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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