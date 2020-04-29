{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Развитие Дальнего Востока

Ростехнадзор принял мост через Амур в Китай

Власти планируют получить разрешение на ввод его в эксплуатацию в мае
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора, сообщил ТАСС в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию планируется получить в мае, добавил он.

"Накануне мы прошли очень важный этап в плане получения документов, необходимых для ввода в эксплуатацию мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ. Это заключение Ростехнадзора, которое подтверждает, что объект капитального строительства - мостовой переход - соответствует всем требованиям и нормам. Ожидаем, что до середины мая мы получим заключение от Минстроя [РФ], которое разрешит вводить мост в эксплуатацию", - сообщил Козлов.

Как ранее отмечал министр, ситуация с распространением коронавируса не повлияла на завершение работ по мосту. Строительство было закончено уже в конце прошлого года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Общая стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Благовещенск - единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичАмурская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
X5 Retail Group может привлечь партнера с фармрынка для онлайн-торговли лекарствами
Как сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, планируются переговоры с рядом компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС