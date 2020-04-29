Ростехнадзор принял мост через Амур в Китай

ТАСС, 29 апреля. Автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора, сообщил ТАСС в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию планируется получить в мае, добавил он.

"Накануне мы прошли очень важный этап в плане получения документов, необходимых для ввода в эксплуатацию мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ. Это заключение Ростехнадзора, которое подтверждает, что объект капитального строительства - мостовой переход - соответствует всем требованиям и нормам. Ожидаем, что до середины мая мы получим заключение от Минстроя [РФ], которое разрешит вводить мост в эксплуатацию", - сообщил Козлов.

Как ранее отмечал министр, ситуация с распространением коронавируса не повлияла на завершение работ по мосту. Строительство было закончено уже в конце прошлого года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Общая стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Благовещенск - единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Строительство первого трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре.