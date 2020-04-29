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Колумбия официально стала членом Организации экономического сотрудничества и развития

Страна получила приглашение вступить в организацию в мае 2018 года

БОГОТА, 29 апреля. /ТАСС/. Колумбия официально вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом во вторник сообщил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

"Мы рады приветствовать Колумбию в качестве 37-го члена ОЭСР", - приводит его слова пресс-служба организации.

Гурриа добавил, что вступление Колумбии в ОЭСР является видимым доказательством того, что организация "привержена объединению стран, которые стремятся к самым высоким стандартам глобальной публичной политики с целью улучшения благосостояния и качества жизни своих граждан".

Колумбия получила приглашение вступить в организацию в мае 2018 года.

ОЭСР является международной межправительственной экономической организацией, целью которой является продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие.

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