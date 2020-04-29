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X5 Retail Group может привлечь партнера с фармрынка для онлайн-торговли лекарствами

Как сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, планируются переговоры с рядом компаний

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рассматривает возможность привлечения партнера из фармрынка для развития дистанционной продажи лекарств. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

"Мы сейчас определяемся, будем ли мы это делать с партнером или без него. Мы планируем переговоры с рядом компаний. Этот бизнес достаточно специфичен, регулируется и требует определенных компетенций, скорее всего, мы все-таки предпочтем работу с опытным партнером", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.

Как ранее стало известно ТАСС, правительство РФ предлагает разрешить торговлю лекарствами в интернете компаниям, имеющим фармацевтическую лицензию и аттестат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России. Также предлагается территориально ограничить зону доставки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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