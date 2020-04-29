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Развитие Дальнего Востока

Солодов: предпосылок к приостановке строительства на Камчатке международного курорта нет

Врио губернатора Владимир Солодов сказал, что этот проект будет реализован в кратчайшие сроки
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Инвестиционный проект "Три вулкана" по созданию на Камчатке курорта международного уровня находится в активной стадии проработки, предпосылок к его заморозке нет. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

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"Проект "Три вулкана" находится в активной стадии проработок, предпосылок к его заморозке нет, потому что он носит долгосрочный и прорывной характер. Я нахожусь на прямой связи с инициаторами проекта, и в ближайшее время будет подана заявка для оформления проекта в качестве резидента ТОР. Я уверен, что мы этот проект реализуем в кратчайшие сроки, думаю, что он станет знаковым для развития туризма на Дальнем Востоке, и Камчатка станет центром такого туризма", - сказал врио губернатора.

Он добавил, что в рамках реализации проекта на Камчатке будет создана инфраструктура, которая может использоваться и другими предприятиями, в том числе туристическими. Планируется создание отдельного круизного порта, крупного центра с отелями и с местами размещения туристов, логистикой до аэропорта и с возможностью посещения известных природных объектов Камчатки.

В настоящий момент инвестор проводит эскизное проектирование, решает вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры. Также продолжается разработка мастер-плана проекта. Уже определено расположение ключевых объектов и туристических маршрутов, на части участков проведены изыскательские работы. Компания "Роза хутор" планирует ввести в эксплуатацию первые объекты парка и принять туристов в 2025 году.

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса было заключено в 2019 году на Восточном экономическом форуме между правительством региона, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, федеральным агентством по туризму и инвестором. Инвестор, компания "Роза хутор", планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами, который ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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