Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса

ТАСС, 29 апреля. График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

"Пока никаких предпосылок для внесения изменений нет. Проект упакован и сформирован, есть планы по строительству инфраструктуры за государственный счет, связанные с дноуглублением, со строительством причальных сооружений. Общие планы инвесторов тоже известны, объем инвестиций должен составить сумму в районе 70 млрд рублей", - сказал Солодов.

Он добавил, что этот проект имеет не только стратегическое и экономическое, но и социальное значение, с помощью которого власти региона планируют провести газификацию Камчатского края.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат хочет организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 млн тонн в год. Терминал планируется запустить в 2022 году. Компания будет доставлять сжиженный природный газ с проекта "Ямал СПГ" и с будущего "Арктик СПГ-2" танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту на Камчатке. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны АТР.

В декабре 2019 года правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Камчатка" под проект "Новатэка" по строительству терминала по перегрузке СПГ. Инвестиционный проект компании "Новатэк" предусматривает строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке с началом строительства в 2020 году. Он позволит увеличить загрузку Северного морского пути более чем в три раза за десять лет. Полномочный представитель президента в ДФО - вице-премьер Юрий Трутнев ранее заявлял, что бюджетная поддержка строительства СПГ-терминала составит почти 29 млрд рублей.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.