В удаленном поселке Камчатки реконструируют аэродром

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оссора в Карагинском районе на севере Камчатки начнется в первой декаде июня. Об этом ТАСС рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного строительства.

"Сейчас на объекте приостановлены работы в связи с сезонностью. Тем не менее подготовка к реконструкции аэропорта уже ведется. В Приморье сейчас идет изготовление 700 плит для взлетно-посадочной полосы в рамках первого контракта, а также их комплектование. Затем в рамках второго контракта будут изготовлены и доставлены еще 1100 плит. Работы на объекте планируется начать в первой декаде июня", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого Минтранса Владимира Каюмова.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы, патрульной дороги, рулежной дорожки, перрона, а также установить сигнальное оборудование. Отмечается, что над реконструкцией аэродрома ранее работали две подрядные организации, но из-за невыполнения принятых на себя обязательств контракты с ними были расторгнуты. В настоящий момент работы по строительству аэропорта возобновит компания "Устой-М". Стоимость контракта - порядка 200 млн рублей, средства будут выделены из краевого и федерального бюджетов.

Реконструкция аэродрома в первую очередь позволит решить вопрос с транспортной логистикой. Из-за необорудованных аэропортов в некоторых районах края, троудно завозить продукты питания и грузы в некоторые населенные пункты Камчатки.

В ноябре 2019 года вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал проект реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе и аэродром в поселке Оссора на Камчатке.

Поселок Оссора - административный центр Карагинского района. Находится на северо-восточном побережье Камчатки. Население около 1990 человек. Расстояние от Петропавловска-Камчатского по воздуху - около 990 километров. Дорожного сообщения со столицей края нет.