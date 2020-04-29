{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": беспроцентные кредиты для выплаты зарплат готовы взять лишь 17% компаний в РФ

Согласно исследованию HeadHunter, 47% опрошенных решили отказаться от помощи, а 36% предпринимателей затруднились ответить, воспользуются ли они льготой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Готовность воспользоваться беспроцентными кредитами для выплаты зарплат сотрудникам выразили лишь 17% российских компаний, которым положена такая поддержка, или около 8% от всех компаний. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на исследование российской платформы поиска работы HeadHunter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что еще 47% опрошенных решили отказаться от помощи, а 36% предпринимателей затруднились ответить, воспользуются ли они льготой. В качестве причин для отказа от помощи предприниматели назвали опасения, что по истечении определенного срока все равно необходимо будет делать выплаты по процентам (35%), еще столько же опрошенных считают, что предлагаемой суммы, которая равна региональному минимальному размеру оплаты труда, не хватит для покрытия расходов на сотрудников, а 18% предпринимателей не уверены в благополучном будущем компании.

При этом претендовать на безвозмездные выплаты от государства могут 22% принявших участие в исследовании бизнесменов, из них 65% малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей желают воспользоваться этой возможностью, в то время как 12% респондентов решили, что выплаты от государства им не нужны, а 24% затруднились с ответом. Основными причинами для отказа от выплат являются боязнь подводных камней и необходимости возврата денег, а также нежелание связываться с бюрократией при получении средств, также в ряде компаний заявили, что они не нуждаются в выплатах.

Как пишет издание, всего чуть более половины от всех опрошенных предпринимателей (53%) не имеют права на получение льготного кредита, но при его появлении воспользоваться поддержкой хотели бы только 37%.

Меры поддержки

Правительство РФ уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло всю необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. В частности, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Мишустин также напомнил о расширении программы беспроцентного кредитования банками предприятий для выплаты зарплат. Кроме того, были утверждены правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из пострадавших от эпидемии отраслей. Средства будут предоставляться в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника при условии сохранения персонала на уровне не менее 90%.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
NYT: группа Simon Property рассчитывает возобновить работу 49 ТЦ в США к 4 мая
По данным издания, руководителям предприятий розничной торговли предстоит принять решение, открывать ли магазины одновременно с торговыми центрами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС