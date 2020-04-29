"Известия": беспроцентные кредиты для выплаты зарплат готовы взять лишь 17% компаний в РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Готовность воспользоваться беспроцентными кредитами для выплаты зарплат сотрудникам выразили лишь 17% российских компаний, которым положена такая поддержка, или около 8% от всех компаний. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на исследование российской платформы поиска работы HeadHunter.

Отмечается, что еще 47% опрошенных решили отказаться от помощи, а 36% предпринимателей затруднились ответить, воспользуются ли они льготой. В качестве причин для отказа от помощи предприниматели назвали опасения, что по истечении определенного срока все равно необходимо будет делать выплаты по процентам (35%), еще столько же опрошенных считают, что предлагаемой суммы, которая равна региональному минимальному размеру оплаты труда, не хватит для покрытия расходов на сотрудников, а 18% предпринимателей не уверены в благополучном будущем компании.

При этом претендовать на безвозмездные выплаты от государства могут 22% принявших участие в исследовании бизнесменов, из них 65% малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей желают воспользоваться этой возможностью, в то время как 12% респондентов решили, что выплаты от государства им не нужны, а 24% затруднились с ответом. Основными причинами для отказа от выплат являются боязнь подводных камней и необходимости возврата денег, а также нежелание связываться с бюрократией при получении средств, также в ряде компаний заявили, что они не нуждаются в выплатах.

Как пишет издание, всего чуть более половины от всех опрошенных предпринимателей (53%) не имеют права на получение льготного кредита, но при его появлении воспользоваться поддержкой хотели бы только 37%.

Меры поддержки

Правительство РФ уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло всю необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. В частности, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Мишустин также напомнил о расширении программы беспроцентного кредитования банками предприятий для выплаты зарплат. Кроме того, были утверждены правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из пострадавших от эпидемии отраслей. Средства будут предоставляться в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника при условии сохранения персонала на уровне не менее 90%.