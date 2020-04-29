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В Якутии подготовка к навигации идет по плану

Эпидемиологическая обстановка почти не влияет на северный завоз

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Подготовка к предстоящей навигации в 2020 году в Якутии идет по плану, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Объем завоза жизнеобеспечивающих грузов в период навигации в Якутии составит около 1,2 млн тонн, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

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"На особом контроле правительства Республики Саха (Якутия) находятся мероприятия по подготовке к предстоящей навигации 2020 года. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в республике, подготовка идет по плану. В период навигации плановые объемы завоза составляют около 3 млн тонн грузов. Из них в этом году более 1 млн 238 тыс. тонн - это жизнеобеспечивающие грузы, где большая часть относится к социально значимым товарам", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация на перевозку в зимний период не повлияла, так как первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в марте, кроме того, основные объемы перевозок - в арктических районах, где по настоящее время сохраняется благополучная обстановка. "Что касается навигации, то в этом году распространение коронавирусной инфекции, конечно, внесло свои сложности в подготовке навигации. Часть работников судоходных компаний в период навигации привлекаются из-за пределов республики. И они обязаны по приезде соблюдать двухнедельный карантин перед выходом на работу, и это приводит к дополнительным финансовым расходам", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что объем навигации 2020 года полностью сформирован, флот готов к навигации, проводятся закупки и накапливание на входных перевалочных пунктах. В этом году, по предварительным прогнозам, запасы снега в реках Яна, Индигирка и Колыма ниже нормы, на западе и юго-западе - в пределах нормы и чуть выше, что может повлиять на судоходность рек. Вскрытие рек республики от льда в этом году планируется на 5-6 дней раньше, чем среднегодовые значения.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные населенные пункты, в том числе в арктических районах, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. Северный завоз грузов в Якутии осуществляется в навигационный период с июня по сентябрь водным транспортом, далее в зимний период до населенных пунктов - автомобильным.

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РоссияАрктика сегодняЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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