NYT: группа Simon Property рассчитывает возобновить работу 49 ТЦ в США к 4 мая

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в США владелец торговых центров Simon Property Group планирует к 4 мая возобновить работу 49 торговых центров в десяти американских штатах. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times .

Она изложила содержание попавшего в ее распоряжение служебного письма, которое группа Simon Property направила 27 апреля на рассмотрение руководства предприятий розничной торговли, арендующих площади в этих ТЦ. Группа пообещала, что охранники и персонал торговых центров будут настойчиво напоминать покупателям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Предлагается закрыть игровые площадки, фонтанчики с питьевой водой и запретить использование одноразовых подносов в зонах общественного питания. В ТЦ будут регулярно по громкоговорителю напоминать об ответственности покупателей за здоровье окружающих.

Как поясняет газета, руководителям предприятий розничной торговли предстоит принять решение, открывать ли магазины одновременно с торговыми центрами.

На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине - до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58 343 человека.