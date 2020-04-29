"Известия": Колокольцев предложил ЦБ облегчить доступ сотрудников МВД к банковской тайне

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил Банку России заключить соглашение об информационном взаимодействии и предоставить сотрудникам ведомства более широкие полномочия в получении сведений и документов, которые относятся к банковской тайне. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Колокольцева председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

По данным издания, в письме глава МВД предлагает изменить подход к получению сотрудниками его ведомства информации, составляющей банковскую тайну, для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. По словам Колокольцева, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ЦБ и МВД об информационном взаимодействии, при этом позиция министерства в документе на данный момент не учтена, пишет газета.

В качестве примера несвоевременного информирования глава МВД привел ситуацию с выводом денег из ФК "Открытие" и Промсвязьбанка, уголовные дела в отношении экс-владельцев которых были возбуждены в 2018-2019 годах, в то время как ЦБ выявил нарушения в этих банках еще в 2016-2017 годах. "Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну", - цитирует издание письмо Колокольцева. Также в МВД заявили, что кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. Как сообщается в письме, министерство подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации.

В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что в 2018 году ЦБ поддержал поправки, позволяющие в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. При этом в регуляторе подчеркнули, что не считают необходимым расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны.

В конце февраля Колокольцев уже упрекал ЦБ в несвоевременном информировании МВД о нарушениях в банковской сфере, из-за чего затрудняется их оперативное выявление и предотвращение. Тогда в регуляторе подчеркнули, что разделяют озабоченность МВД масштабами хищений средств и поддерживают предложение об укреплении сотрудничества с правоохранительными органами. При этом в ЦБ добавили, что основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия.