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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности

В документе отмечается, что вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства. <...> Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий", - отмечается в документе.

Указ о продовольственной безопасности подписан на основе закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Таким образом, мясоперерабатывающие предприятия продолжат работу в условиях пандемии.

За последние недели целый ряд мясокомбинатов в США временно приостановил работу из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. В частности, были закрыты предприятия в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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