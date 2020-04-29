В Находке в мае заложат восемь краболовов

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) в конце мая проведет закладку восьми судов для краболовов Дальнего Востока. Шесть судов предназначены для группы компаний "Антей", еще два - для компании "ТРК", их строительство запланировано по программе квот под киль, сообщил в среду ТАСС директор НСРЗ Николай Болгар.

"Мы сделали для восьми краболовов закладные секции, которые сейчас строятся полным ходом. Полагаем, что где-то 25-29 мая мы торжественно заложим все восемь судов. Закладные секции для всех восьми краболовов готовы примерно на 80%", - сказал Болгар.

По его словам, строительство каждого судна займет примерно два года и восемь месяцев. Сдадут их в порядке очереди, в установленный пятилетний срок. Передача заказчику первых трех судов намечена на начало 2023 года, затем краболовы получат еще три судна, после - два оставшихся.

Вице-президент ГК "Антей" Сергей Скляр в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что пять краболовных судов, которые построят на НСРЗ в 2023-2024 годах, составят основу флота компании "Антей Север". "Это новая компания, сейчас ее флот состоит из двух судов, через несколько дней к ним прибавится третье. Если говорить в целом о группе компаний "Антей", то краболовные суда, строящиеся на Находкинском и Ленинградском судостроительных заводах, позволят обновить примерно 20% флота", - добавил он.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. По условиям аукциона крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Флот для Магаданской области

Ранее в апреле церемония закладки двух судов-краболовов прошла на Хабаровском судостроительном заводе. Эти суда предназначены для магаданской рыболовной компании "Маг-си интернешнл" и также строятся по программе квот под киль. Они будут работать на промысле краба и креветки, хранить улов в охлажденной морской воде и доставлять свежий продукт в порт.

"Это первый подобный опыт и проект для магаданских рыбаков в новейшей истории России", - заявил ТАСС руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин.

Он отметил, что строящиеся суда задействуют для работы в Охотском море. "Техническое оснащение судов будет соответствовать современным требованиям, предъявляемым к безопасности мореплавания и рациональному ведению промысла. Использование новых судов позволит более эффективно осваивать выделенные ресурсы и в перспективе использовать суда в промысловой разведке биоресурсов Охотского моря совместно с рыбохозяйственными научными организациями Росрыболовства в рамках государственного частного партнерства", - уточнил Таболин. Ввод судов позволит создать новые рабочие места, добавил он.

Взрастят кадры

По словам директора Находкинского СРЗ, предприятие привлекает к работе по строительству судов сотни специалистов, в том числе из других регионов России и других государств. Кроме того, десятки сварщиков и сборщиков обучают прямо на предприятии. Все они смогут после этого трудоустроиться на НСРЗ.

Начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края Ольга Пермякова отмечала, что производственную практику на базе Находкинского СРЗ будут проходить студенты Дальневосточного судостроительного колледжа. "В соответствии с поручением губернатора Приморского края Олега Кожемяко между Дальневосточным судостроительным колледжем и НСРЗ заключен договор о прохождении студентами колледжа практики на базе завода. Практика пройдет в мае-июне. На нее будут направлены 12 человек по специальности "Судостроение" и три человека по специальности "Техническое регулирование и управление качеством", - сказала Пермякова.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин подчеркнул, что судоремонтные заводы входят в перечень системообразующих предприятий региона. "В условиях нынешнего экономического спада важно получить гарантию по рабочим местам. Это второй заказ по краболовам, реализуемый на территории Приморского края. Мы будем расширять географию судостроительных заводов, участвующих в реализации данного соглашения", - приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Инвестиции в добычу

По данным Минвостокразвития РФ, крабодобывающие предприятия Дальнего Востока заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо судов, которые построят Находкинский и Хабаровский судостроительные заводы, еще пять краболовов спустит на воду судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье.

Производство одного корпуса краболова, как считают специалисты, обойдется в 1,5-1,7 млрд рублей. Ранее первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев сообщал ТАСС, что компании, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, смогут получить компенсацию 20% от стоимости строительства - около 340 млн рублей за каждое судно. При этом в апреле Тырцев отмечал, что объем компенсаций нужно скорректировать из-за изменения курса валют - это связано с большой долей иностранного оборудования на судах.

По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.