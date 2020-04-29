Best Buy в мае откроет прием покупателей по записи в 200 магазинах

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Ведущая американская сеть торговли электроникой и бытовой техникой Best Buy приняла решение в мае начать прием покупателей по записи в 200 из почти одной тысячи магазинов в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

Best Buy в связи с пандемией закрыла все свои магазины и продолжает торговлю в режиме онлайн, доставляя товары либо на дом, либо на парковку у ближайшей торговой точки. Теперь компания будет впускать в магазины ограниченное число покупателей для консультаций с продавцами, выбора и покупки нужного товара. Время и место визита будет оговариваться заранее на выбор по телефону, интернету, посредством фирменного приложения или в чате на сайте компании.

"Best Buy с мая предложит услугу консультации внутри 200 магазинов в США", - объявила сеть. Каждому покупателю перед посещением будут напоминать о правилах личной безопасности в условиях пандемии, предлагать дезинфицирующие гели или салфетки. Товары, которые люди будут осматривать перед покупкой, подлежат обработке средствами дезинфекции. Продавцам предписано пользоваться масками и одноразовыми перчатками.

На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине - до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58 348 человек.