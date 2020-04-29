Число субъектов рынка в китайском городе Хайкоу в 2019 году выросло на 95,4 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 29 апреля. /ТАСС/. Количество участников рынка в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года выросло на 95,4 тыс., что на 54,4% больше в годовом выражении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, существенный прирост обусловлен "устойчивым улучшением бизнес-среды города, предоставлением льгот и преференций для участников рынка, созданием благоприятных условий для ведения бизнеса".

В материале подчеркивается, что в Хайкоу успешно реализуется услуга регистрации бизнеса в режиме "единого окна", что позволяет не только сократить время, но и снизить издержки. Кроме того, власти города продвигают комплекс из 32 мер по развитию частного сектора экономики.

"Хайкоу стремится создать комфортную для предприятий бизнес-среду, основанную на честности, справедливости и эффективности", - цитирует газета слова мэра города Дин Хуэя.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.