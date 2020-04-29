Reuters: Boeing хочет привлечь $10 млрд за счет эмиссии долговых обязательств

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing рассчитывает привлечь не менее $10 млрд за счет эмиссии долговых обязательств с целью поправить свое финансовое положение, усугубившееся из-за спада пассажирских перевозок ввиду пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, руководство Boeing прорабатывает с рядом инвестиционных банков план, который предусматривает эмиссию долговых обязательств корпорации на сумму от $10 млрд и более. Такой шаг возможен при благоприятных условиях на рынке ценных бумаг и их производных. Boeing, как ожидается, раскроет подробности своего замысла после публикации в среду отчета своей деятельности в первом квартале текущего года.

Согласно публикации, Boeing также изучает возможность оформить заявку на получение финансовой помощи в рамках федеральной программы поддержки системообразующих предприятий, играющих важную роль в обеспечении национальных интересов США. Министр финансов страны Стивен Мнучин в воскресенье в эфире телеканала Fox News исключил возможность прямой финансовой поддержки крупных американских компаний.

Убытки Boeing в 2019 году составили $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тыс. пассажирских самолетов, составлял $463 млрд.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.