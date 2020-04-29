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"Ъ": крупная промышленность просит власти вдвое снизить цену на мощность до конца года

В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" считают, что такая мера позволит ограничить в 2020 году рост конечной цены на электроэнергию на девять процентных пунктов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), объединяющая крупных промышленных потребителей, предлагает сократить в два раза цену на мощность до конца года, чтобы сдержать рост конечной стоимости электроэнергии. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора ассоциации Василия Киселева вице-премьеру Юрию Борисову.

По данным издания, в письме Киселев предлагает "до конца года снизить уровень оплачиваемого максимума мощности до половины от планового расчетного уровня" и ввести мораторий на решения по повышению энергоцены. По его мнению, такая мера позволит ограничить в 2020 году рост конечной цены на электроэнергию на девять процентных пунктов, до уровня не выше 3%.

По расчетам "Сообщества потребителей энергии", при ожидаемом снижении пикового потребления мощности в Единой энергосистеме России на 12-14 ГВт, или 8-12%, удельная цена мощности увеличится в среднем на 20% к текущему уровню, пишет газета. При этом, по словам автора письма, рост конечной цены электроэнергии способен превысить 12% с учетом плановой индексации сетевого тарифа и роста платежей на оптовом рынке из-за планового ввода новых мощностей.

Кроме того, в письме потребители предлагают отказаться от отборов по программе модернизации старых ТЭС и программе поддержки зеленой генерации, а также не взыскивать пени и не отключать потребителей за несвоевременную оплату энергоресурсов, передает издание.

В свою очередь, в ассоциации "Совет производителей энергии" (объединяет крупнейшие генерирующие компании) не поддерживают такие предложения. Как пояснили изданию в ассоциации, цена на электроэнергию за 2009-2019 годы росла более низкими темпами, чем на другие промышленные товары, при этом энергетики не предлагают ввести повышенные налоги на промышленность или обязать ее больше инвестировать в экономику. "Предлагаемые меры приведут либо к субсидированию крупных потребителей за счет электро- и теплоэнергетики, либо к перекладыванию необходимых затрат энергокомпаний на бюджет РФ. В результате бюджет будет должен поддержать крупных потребителей, в то время как было бы правильно адресно поддерживать наиболее пострадавших потребителей - население, представителей малого и среднего бизнеса, который вынужден прекратить работу", - сообщили газете в "Совете производителей энергии".

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