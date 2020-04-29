ТПП просит обязать торговые сети выставлять 40% одежды и обуви российского производства

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой обязать торговые сети выставлять на прилавках не менее 40% одежды, обуви и белья отечественного производства для поддержки легкой промышленности. Об этом говорится в приложении к письму, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В интересах экономической безопасности государства и удовлетворения потребительского спроса качественными товарами отечественного производства обязать торговые сети обеспечить присутствие на полках не менее 40% товаров легкой промышленности (в первую очередь, одежды, обуви, постельного белья, подушек, одеял и другой продукции) отечественного производства", - отмечается в документе.

Катырин также предлагает совместно с Минпромторгом и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) разработать программу по обеспечению локализации, импорта и поставки в торговые сети отечественной продукции.

Кроме того, глава палаты предлагает министру "в ускоренном порядке принимать решения об обнулении пошлин на сырье и материалы для легкой промышленности, не производимые в России". В пример он привел метаарамидные волокна - нити со сверхпрочной структурой. По словам Катырина, решение вопроса идет уже полтора года.

Среди других инициатив - рассмотрение вопроса о выделении грантов для научных исследований по разработке инновационных текстильных материалов для защиты от вирусов, расширение за счет продукции текстильной и легкой промышленности (марли хлопчатобумажной, материалов нетканых, средств индивидуальной защиты) перечень товаров, помещаемых на хранение в государственном резерве. Это предлагается сделать для стабилизации экономики и защиты жизни и здоровья населения при временных нарушениях снабжения в случае возникновения эпидемий, указал Катырин.

Ранее Торгово-промышленная палата направила три пакета с предложениями о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.