{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТПП просит обязать торговые сети выставлять 40% одежды и обуви российского производства

Глава палаты Сергей Катырин также предлагает совместно с Минпромторгом и АКОРТ разработать программу по обеспечению локализации, импорта и поставки в торговые сети отечественной продукции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой обязать торговые сети выставлять на прилавках не менее 40% одежды, обуви и белья отечественного производства для поддержки легкой промышленности. Об этом говорится в приложении к письму, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В интересах экономической безопасности государства и удовлетворения потребительского спроса качественными товарами отечественного производства обязать торговые сети обеспечить присутствие на полках не менее 40% товаров легкой промышленности (в первую очередь, одежды, обуви, постельного белья, подушек, одеял и другой продукции) отечественного производства", - отмечается в документе.

Катырин также предлагает совместно с Минпромторгом и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) разработать программу по обеспечению локализации, импорта и поставки в торговые сети отечественной продукции.

Кроме того, глава палаты предлагает министру "в ускоренном порядке принимать решения об обнулении пошлин на сырье и материалы для легкой промышленности, не производимые в России". В пример он привел метаарамидные волокна - нити со сверхпрочной структурой. По словам Катырина, решение вопроса идет уже полтора года.

Среди других инициатив - рассмотрение вопроса о выделении грантов для научных исследований по разработке инновационных текстильных материалов для защиты от вирусов, расширение за счет продукции текстильной и легкой промышленности (марли хлопчатобумажной, материалов нетканых, средств индивидуальной защиты) перечень товаров, помещаемых на хранение в государственном резерве. Это предлагается сделать для стабилизации экономики и защиты жизни и здоровья населения при временных нарушениях снабжения в случае возникновения эпидемий, указал Катырин.

Ранее Торгово-промышленная палата направила три пакета с предложениями о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКатырин, Сергей Николаевич
Реклама на ТАСС
"Ъ": крупная промышленность просит власти вдвое снизить цену на мощность до конца года
В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" считают, что такая мера позволит ограничить в 2020 году рост конечной цены на электроэнергию на девять процентных пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС