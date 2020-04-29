ТПП просит Минпромторг создать стратегию развития станкостроения до 2025 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Разработка на период до 2025 года стратегии развития станкостроения, обеспечивающего технологическую безопасность РФ, должна поддержать развитие отрасли. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову, предложив создать и утвердить такой документ во втором квартале 2020 года.

"Станкоинструментальная отрасль как отрасль, обеспечивающая технологическую безопасность страны, требует повышенного внимания со стороны государства и принятия комплекса мер, создающих условия для ее более динамичного развития. Такие меры государственной поддержки принимаются практически во всех странах, где есть развитое станкостроение. Предлагаем в течение второго квартала <…> разработать и принять стратегию развития станкоинструментальной отрасли на период до 2025 года с участием станкоинструментального сообщества", - отмечается в приложении к письму, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин предлагает доработать существующие меры поддержки и выстроить систему научного обеспечения деятельности предприятий отрасли, создать программу освоения производства наиболее важных комплектующих изделий.

По данным главы ТПП, сейчас внутренний рынок потребления металлообрабатывающего оборудования и инструмента составляет от 90 до 100 млрд рублей, на 18-22% он обеспечивается за счет поставок отечественных предприятий.

"Хотя сегодня в настоящих условиях с учетом позитивных изменений в создании и освоении новых изделий отечественные предприятия могли бы без существенных дополнительных ресурсов поставлять до 35-37% металлообрабатывающего оборудования и до 40-45% отечественного инструмента российским потребителям", - считает Катырин.

Он также предлагает экстренные решения для поддержки отрасли в 2020 году. В частности, создать рабочую группу по разработке и принятию комплекса мер по обеспечению устойчивой работы отрасли станкостроения, принять меры по стимулированию приобретения отечественного металлообрабатывающего оборудования предприятиями ОПК, топливно-энергетического комплекса, транспортного машиностроения и другими отраслями.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.