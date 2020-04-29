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Глава ТПП предложил включить печатную продукцию в товары первой необходимости

Сергей Катыркин также предложил включить теле- и радиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию в список наиболее пострадавших отраслей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил включить в перечень товаров первой необходимости печатную продукцию для поддержки медиаотрасли в период пандемии коронавируса. Такую инициативу он направил председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

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"Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением правительства России от 27 марта 2020 года № 762-р, печатной (издательской) продукцией", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно данному распоряжению правительства, сейчас в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости отнесены 23 позиции, в том числе санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, туалетная бумага, спички, автомобильный бензин, зоотовары.

Также Катырин просит обратиться в правительство России с "предложением включить теле- и радиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию в список наиболее пострадавших отраслей, как социально значимые организации, требующие государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году, и как организации малого и среднего бизнеса, имеющие непрерывный цикл производства".

Среди других предложенных инициатив - до 31 декабря обнулить платежи за аренду муниципальной и государственной собственности для компаний печатной индустрии, телевидения и радиовещания, предоставить субсидии на аренду офисов и складских помещений других видов собственности для компаний указанного профиля в размере 100% от такой стоимости, а также предоставить предприятиям отрасли банковские каникулы с введением моратория на погашение процентов и основного долга на период до 31 декабря.

Призыв к правительству

Катырин ранее направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры поддержки для региональных и муниципальных медиа, потерявших до 90% рекламных доходов на фоне ситуации с коронавирусом.

В частности, он просил обязать глав администраций субъектов федерации не сокращать, а в случае уже проведенных сокращений - восстановить используемые в регионе формы бюджетной поддержки региональных и муниципальных телевещателей. Кроме того, он предлагал применить доступные в соответствии с бюджетным и налоговым кодексами меры в виде временного, на период до сентября 2020 года, снижения ставок по налогам, перечисляемым в региональные и муниципальные бюджеты, для региональных и муниципальных медиа.

Также в апреле глава ТПП направил письма руководителям всех российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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