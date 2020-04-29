Новак назвал сроки стабилизации ситуации на рынке нефти

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация на рынке нефти может проясниться в "мае-июне", а полной ребалансировки можно ожидать к концу года. Такое мнение в интервью "Газете.ру" высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Конечно, период балансировки - небыстрый, хочется верить, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года. Сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии этого года, но в текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет", - заключил он.

Новак отметил, что Россия не вступала в "ценовую войну" с Саудовской Аравией, и называть эту ситуацию противостоянием неверно. "Я бы не называл это войной, это работа в текущих рыночных условиях всех нефтяных компаний. Они учитывают падение спроса, свои возможности, договоренности с покупателями нефти и так далее. Это обычная рыночная ситуация в период переизбытка товара", - сказал он.

Министр также назвал неверными выводы агентства Bloomberg о том, что Россия в соглашении с ОПЕК пошла на "болезненную уступку", согласившись по факту сократить больше, чем саудиты, если сравнивать с уровнем добычи в марте.

"Мы повели себя ответственно и не увеличивали добычу. В сделке в качестве потенциальной заложена добыча в 11 млн баррелей [в сутки], мы от нее сокращение отсчитываем. А фактическая добыча у нас в феврале была на уровне 10,5 млн [баррелей в сутки]. Поэтому я не понимаю, о какой уступке Bloomberg говорит", - отметил Новак.