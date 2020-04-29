Мишустин временно освободил кинотеатры и стоматологические клиники от арендных платежей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном освобождении кинотеатров и стоматологических клиник от платежей за аренду федерального имущества. Документ опубликован в среду на официальном сайте правительства РФ.

"Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. "Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули в кабмине.

В сообщении отмечается, что большинство компаний из пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Такие послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.