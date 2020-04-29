Новак: российские нефтяники пропорционально сократят добычу в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России договорилось с нефтяными компаниями о том, что они будут сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально, в зависимости от объема извлечения нефти у каждой компании от уровня февраля 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью "Газета.ru".

"Все компании подтвердили механизм, методику распределения объема или квоты на сокращение. Квота распределена между компаниями в соответствии с пропорцией от объема добычи в феврале 2020 года. Никто из компаний не возражал", - заметил он.

По словам Новака, нефтяники в настоящий момент делают все возможное, чтобы обеспечить минимальные риски для восстановления добычи нефти в будущем.

"И мы, и компании понимают, что есть особенности в технологиях сокращения добычи, чтобы мы не потеряли в будущем возможность наращивания потенциала. Сегодня в компаниях этот вопрос по поручению руководства пытаются решить специалисты, связанные с геологией, технологиями, экономикой. Поставлена задача - обеспечить минимальные риски для восстановления в дальнейшем", - сказал министр.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от нынешнего объема добычи. Эксперты предупреждали, что некоторые компании могут быть вынуждены закрыть часть фонда, восстановить который будет уже невозможно. Таким образом, часть запасов может быть утеряна.