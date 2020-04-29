Банки одобрили кредиты бизнесу на выплату зарплат на 30 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские банки по состоянию на 28 апреля одобрили заявки бизнеса по беспроцентным кредитам на выплату зарплат на сумму 30 млрд рублей, сообщил в среду руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время вебинара Банка России о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

"Что касается цифр по льготному кредитованию, ну, наверное, я в первую очередь хотел был сказать про кредиты на зарплату. Здесь мы тоже видим после такой раскрутки не очень простой, не очень простого старта, когда мы в каждодневном режиме взаимодействуем вместе с правительством и банковским сообществом для того, чтобы увеличить темпы выдачи. На сегодня мы видим, что они все-таки уже вышли на определенный качественный уровень. Достаточно сказать, что на вчерашний день [28 апреля] в банки поступило уже более 22 тыс. обращений по кредитам на зарплату на общую сумму 57 млрд рублей, уровень одобрения составляет почти 40%, то есть на вчерашний день довольно большое количество заявок одобрено на сумму 30 млрд рублей и предоставлены кредитные лимиты, то есть подписано около 5 тыс. договоров почти на 15 млрд рублей", - сказал он.

Правительство ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.