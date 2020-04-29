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Объем экспорта продукции АПК Москвы вырос на 19% с начала года

Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из столицы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы с начала года вырос на 19%, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из столицы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане.

"С начала текущего года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы вырос на 19%. Московские продукты пользуются спросом и узнаваемы на зарубежных рынках. Чтобы сохранить наработанную клиентскую базу, экспортеры получили поддержку города и смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

"Производители оперативно перестроились на новый формат работы - автоматизировали процессы, перевели часть сотрудников на удаленный режим, обеспечивают безопасность тем, кто продолжает работу на местах. Это позволяет многим не только сохранить существующие темпы, но и нарастить их", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

По данным Федеральной таможенной службы, общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы на 19 апреля 2020 года составил $988,08 млн.

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