{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне смогут оформить пособие по безработице через портал госуслуг

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жители России через Единый портал госуслуг смогут подать заявление на получение пособия по безработице и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

На эту тему
Ваши права при увольнении. Во время пандемии нового коронавируса и не только

"Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала: был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в качестве самозанятого или впервые ищет работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Субъекты РФ могут установить региональные доплаты.

"Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент. Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия", - пояснили в Минкомсвязи.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в ведомстве допускают рост числа безработных в РФ до 5-6 млн по окончании пандемии. Сейчас, согласно подсчету по методике Международной организации труда, в России 3,7 млн безработных.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлили на майские праздники
Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС