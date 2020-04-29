Россияне смогут оформить пособие по безработице через портал госуслуг

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жители России через Единый портал госуслуг смогут подать заявление на получение пособия по безработице и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

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Ваши права при увольнении. Во время пандемии нового коронавируса и не только

"Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала: был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в качестве самозанятого или впервые ищет работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Субъекты РФ могут установить региональные доплаты.

"Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент. Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия", - пояснили в Минкомсвязи.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в ведомстве допускают рост числа безработных в РФ до 5-6 млн по окончании пандемии. Сейчас, согласно подсчету по методике Международной организации труда, в России 3,7 млн безработных.